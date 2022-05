Arraial do Pavulagem já tem data marcada para começar

Para os apaixonados pela cultura popular do nosso estado, o Instituto Arraial do Pavulagem anuncia o retorno da tradicional Arrastão do Pavulagem, que ocorre juntamente com a quadra junina.

O retorno está marcado para os dias 12, 19,23 de junho e 3 de julho. O tema deste ano será o “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem”. As categorias perna de pau, percussão e dança seguem se preparando para se apresentarem durante o arrastão. O arraial recebe o apoio da prefeitura de Belém, e suas secretarias.

Acompanhe a Programação:

Oficinas: de 8 a 22 de maio – 18h às 21h; aos sábados, das 15h às 18h; e aos domingos, das 10h às 13h.

Ensaios com orquestra, percussionistas e brincantes: de 23 de maio a 9 de junho – 18h às 21 horas; aos sábados, das 15 às 18 horas, e aos domingos, das 10h às 13h.

Rodas de boi: de 8 de maio a 9 de julho – aos domingos, das 10h às 13h.

Arrastões: 12, 19 e 26 de junho e 3 de julho – concentração às 8h, na Praça da República, saindo pela Av. Presidente Vargas até a Praça dos Estivadores e entorno.

Foto: Fernando Sette – Comus