Arraial do Pavulagem realiza o 15º Cordão do Galo para crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, na Ilha de Marajó8

Projeto social desenvolvido pelo Instituto Arraial do Pavulagem, e que tem o patrocínio da Equatorial Pará, é atrelado à programação da Festividade de São Sebastião e leva cultura popular e incentiva a formação de brincantes no município.

O Cordão do Galo, projeto sociocultural realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos de São Sebastião, desde 2008, em prol das crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, chega à 15ª edição consecutiva. Neste ano, com o patrocínio da Equatorial Pará, são diversas ações voltadas para o público infanto-juvenil, que, entre 9 e 15 de janeiro, pode participar de atividades de formação de brincantes, de cortejo pelas ruas do município e ainda curtir um show da banda Arraial do Pavulagem.

Em contato com a construção de elementos culturais e o aprendizado de cantos populares e danças, os jovens vivem um mundo novo e resgatam a história da comunidade. A programação tem oficinas de canto popular, dança, perna de pau e percussão (com entregas de kits escolares e de higiene, brinquedos, roupas e cestas básicas para as crianças, adolescentes e familiares participantes do projeto). Um bazar solidário, rodas de brincantes e esquetes de palhaçaria completam o ato.

Entenda o folguedo

O folguedo popular nasceu atrelado à Festividade do Glorioso São Sebastião, patrimônio cultural imaterial do Brasil, que acontece sempre no mês de janeiro, em Cachoeira do Arari, uma semana antes do Dia de São Sebastião.

O brinquedo popular, na forma de um galo, homenageia o padre Giovanni Gallo, fundador do Museu do Marajó. Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, diz que a iniciativa do Cordão do Galo é de suma importância em uma região que é carente de projetos desse tipo e ressalta que ações com preocupação social e antropológica são parte da natureza do Instituto Arraial do Pavulagem.

“O Cordão do Galo é um trabalho focado na criança e no adolescente, oportunizando inclusão cultural e social para este público mais vulnerável, buscando prevenção do alcoolismo, da violência e do abuso sexual. A cultura é o que nos move e faz a gente continuar caminhando nessa jornada, servindo de exemplo para outras comunidades e iniciativas do Marajó, de Belém e do Pará inteiro. Manter esse propósito vivo é fundamental para o desenvolvimento da nossa Amazônia”, diz Ronaldo.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, um dos objetivos da distribuidora de energia é democratizar o acesso à cultura aos paraenses e o Cordão do Galo cumpre essa missão de forma eficiente.

“Buscamos patrocinar projetos culturais que também possuam a preocupação com o social. A Equatorial Pará sabe do poder transformador da arte e, por isso, acredita e apoia essa ação tão importante para os moradores de Cachoeira do Arari”, frisa Michelle.

O 15º Cordão do Galo é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem em parceria com a Irmandade dos Devotos de São Sebastião, com patrocínio da Equatorial Pará através da Lei de Incentivo à Cultura – Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Museu do Marajó e Governo do Pará.

Serviço:

15º Cordão do Galo

Data: de 09 a 15/01/2022

Local: Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó)

Ingressos: Entrada Franca

Mais informações: https://www.instagram.com/arraialdopavulagem/

Foto: Reprodução Instagram