Arraial do Pavulagem realiza o penúltimo arrastão da temporada 2023

O Arrastão do Arraial do Pavulagem está nas ruas do centro da capital paraense pela penúltima vez neste ano, já em clima de despedida para a grande concentração do próximo domingo, 02 de julho, começo das férias de julho. Com muita alegria e empolgação, ao longo deste mês, milhares de brincantes têm se concentrado em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República, desde as primeiras horas dos domingos, para o grande cortejo que segue descendo pela Avenida Presidente Vargas até a Paça Waldemar Henrique, onde ocorrem os shows e apresentações das mais diversas.



A mega organização festiva que já faz parte do calendário cultural da cidade de Belém tem o apoio de vários órgãos, especialmente, do governo do Estado do Pará.



Com o tema “Arraial por um Mundo de Paz”, as brincadeiras e o arrastão ocorrem sempre nos domingos do mês de junho ressaltando as festas juninas que giram em torno de Santo Antônio, São João e São Pedro. Vestidos a contento, os brincantes saem dançando sob o rítimo contagiante do Arrastão do Pavulagem, com o cortejo se encerrando na Praça Waldemar Henrique, onde está montando o grande palco para os shows.



Imagem: Divulgação