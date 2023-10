Arrastão do Círio do Arraial do Pavulagem celebra a fé e a cultura popular nas ruas

As ruas do centro da capital paraense foram palco de uma vibrante e colorida celebração da cultura popular, neste sábado (7), com o 21º Arrastão do Círio do Arraial do Pavulagem. O cortejo do Batalhão da Estrela, que já se tornou tradição, encheu o centro histórico da cidade de música, dança e devoção, unindo pessoas de todas as idades e origens numa homenagem festiva a Nossa Senhora de Nazaré.

O evento é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem, com o incentivo de diversas entidades, entre elas, o governo do Pará. O Arrastão é conhecido por sua atmosfera brincante e diversificada, que combina elementos religiosos e populares de maneira única.

O presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, o compositor Ronaldo Silva, expressou a satisfação com o sucesso do evento. Ele acredita que o 21º Arrastão do Círio do Arraial do Pavulagem deixou uma marca de alegria e devoção nas ruas de Belém, destacando o papel fundamental da cultura na celebração do Círio de Nazaré, uma das maiores festividades religiosas do Brasil.

“Estamos muito felizes por continuar promovendo nossa cultura e nossa fé por meio do Arrastão do Círio do Arraial do Pavulagem. Este é um evento que celebra a riqueza de nossa tradição e une as pessoas em torno de valores compartilhados”, destacou Ronaldo Silva.

A cada ano, atrai multidões ansiosas por participar dessa manifestação autêntica da cultura paraense. Os participantes, muitos deles vestidos com trajes típicos de festa junina, seguiram o percurso com início na Escadinha do Cais do Porto e locais, como a Estação das Docas, o Ver-o-Peso, o Solar da Beira e a Praça do Relógio.

Músicos e dançarinos proporcionaram um espetáculo de ritmos regionais, como o carimbó e batuque, em uma festa que durou horas. O ponto alto da programação foiu na Praça Dom Pedro II, onde a Banda Arraial do Pavulagem recebeu convidados especiais, como Nilson Chaves, Juraci Siqueira, Vital Lima, Mestre Apólo, Íris da Selva, Allan Carvalho, que agitaram o público.

Para muitos dos participantes, o Arrastão do Círio do Arraial do Pavulagem é uma oportunidade de demonstrar sua devoção a Nossa Senhora de Nazaré de uma forma alegre e autêntica. O renomado carnavalesco, cenógrafo e comentarista de carnaval brasileiro, Milton Cunha, revela que não conhecia mais detalhes sobre o cortejo.

“Há cinco anos que eu acompanho a procissão fluvial com a Fafá de Belém e sempre olhava estes chapéus coloridos. Prometi que sairia da água e iria para o chão, para conversar com as pessoas e acompanhar de perto essa belíssima manifestação cultural. Já descobri a dança, o banjo, falei com o presidente e, de fato, compreendi que é a cultura popular homenageando a Santa”, ponderou.

Inclusão – A manifestação cultural também reúne público de diferentes idades. Prova disso é que a pequena Isis, de 7 anos, já acompanha o cortejo desde os 2 anos. Sua mãe, Gilvana Pimentel, conta que a filha era uma das únicas pernaltas do arrastão. Depois que várias crianças a viram nos ensaios, ficaram motivadas a participar da atividade e o grupo de pernaltas infantis só cresceu.

“Ela já está bastante decidida, quer continuar vindo nos cortejos e não quer ser só pernalta. Pretende passar por todos os “naipes”, como a gente chama no Batalhão da Estrela e isso me orgulha, porque representa o fortalecimento, o amadurecimento da nossa cultura e a transferência das raízes, das nossas culturas para as nossas futuras gerações”, afirmou.

Sustentabilidade – A preocupação com o meio ambiente também esteve presente durante todo o cortejo. Há vários anos, membros do Arraial do Pavulagem realizam a coleta de resíduos durante todo o percurso. Uma das voluntárias na ação é Ivana Pimentel, que ressalta que o único rastro que o Batalhão da Estrela quer deixar são as boas lembranças, a alegria e a homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

“Sempre buscamos fomentar a preservação do meio ambiente junto aos nossos brincantes, passando essa mensagem tão importante de conscientização ambiental e de que não podem jogar lixo em qualquer lugar. Portanto, durante todo o trajeto a gente faz a coleta dos resíduos, como copos d’água, e quando termina o nosso trajeto as ruas permanecem limpas, porque isso também faz parte da essência do Arraial do Pavulagem”, frisou.

