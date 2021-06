Arrastão junino de vacinação continua no domingo em 22 pontos da capital paraense

Vacina e música foi a combinação escolhida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para dar um toque especial durante a vacinação contra a Covid-19 deste sábado, 19.

A Banda da Guarda Municipal de Belém se apresentou no arrastão junino da vacinação da capital paraense, que neste sábado teve 27 pontos de imunização.

As apresentações ocorreram nos pontos de vacinação do Mirante do Rio, na Universidade Federal do Pará (UFPA), no Guamá e na Estação das Docas, no centro de Belém. O repertório de músicas juninas e também o carimbó animaram o público que foi se vacinar nos dois locais.

A tenente do Corpo de Bombeiros e técnica de enfermagem, Firmina Santos, gostou de ter música durante o trabalho. “Achei incrível ter a Guarda Municipal tocando enquanto a gente faz a vacinação. Além disso, tem muita gente que vem com muito medo e a música ajuda a relaxar”, afirmou.

Neste final de semana a Sesma programou a vacinação dos nascidos entre 1962 a 1975; trabalhadores da educação, que atuam nos níveis médio e superior, além de trabalhadores da educação que atuam nos níveis fundamental, infantil e na educação.

Foram disponibilizados 27 pontos de vacinação no sábado e no domingo, 20, haverá 22 pontos para os nascidos em 1962 a 1976. Também podem procurar os pontos de vacinação as pessoas que precisam tomar a segunda dose das vacinas Coronavac ou AstraZeneca.

As pessoas vacinadas por faixa etária devem apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém. No caso de pessoas que irão receber a segunda dose, é necessário apresentar também o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Tranquilidade marcou a vacinação neste sábado, 19

Todos os pontos de vacinação neste sábado, em Belém receberam o público com muita tranquilidade. Na Estação das Docas, um dos locais que começaram a funcionar esta semana para reforçar a vacinação quem chegava era logo vacinado durante toda a manhã e sábado.

A agente de viagem Sebastiana Rodrigues, 45 anos, escolheu o ponto turístico para tomar a vacina e depois fazer um passeio com a família. “Estou me sentindo aliviada agora que estou imunizada e espero que logo toda a população possa se vacinar. Eu fiquei nove meses direto sem sair de casa, então me sinto mais esperançosa em saber que logo a vida volta ao normal”, afirmou.

A pedagoga Andreize Gomes, 45 anos, recebeu a vacina e disse que era um dia muito especial. “Hoje só quero agradecer aos profissionais da saúde, ao SUS e dizer que estou muito emocionada e agradecida porque muita gente morreu sem ter a chance que estou tendo”, afirmou emocionada.

Confira os pontos de vacinação de domingo, 20:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru. A pé.

2. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto. A pé.

3. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé.

4. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé.

5. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural. A pé.

6. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé.

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé.

8. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 – Sacramenta. A pé.

9. Estação das Docas Galpão 3. A pé.

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia. A pé.

11. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé.

12. Ginásio de Educação Física UEPA; Av. João Paulo II, 769 – bairro do Marco. A pé.

13. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso. A pé.

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé.

15. Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa. A pé.

16. Icoaraci: Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148. A pé.

17. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé.

18. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila. A pé.

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358. A pé.

21. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé.

22. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé.

Texto: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sesma