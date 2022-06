Arrecadação de Parauapebas fica “elas por elas” de 2021 para 2022, mostra balanço

Mesmo com a queda da ordem de 40% no recolhimento de royalties de mineração, o governo de Darci Lermen conseguiu manter a performance financeira de 2021, quando a receita líquida municipal alcançou o auge. Nos primeiros quatro meses deste ano, a endinheiradíssima Prefeitura de Parauapebas arrecadou R$ 818,424 milhões líquidos, enquanto no mesmo período do ano passado foram R$ 818,824 milhões.

Que analisou os dados consolidados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 2º bimestre, já entregue pelo governo de Lermen aos órgãos de controle externo a título de prestação de contas. A diminuição de apenas R$ 400 mil este ano na receita líquida de Parauapebas perante o ano passado não tem importância estatística porque não representa queda sequer de meio ponto percentual.

A arrecadação livre de deduções conseguiu se manter, embora com menos royalties, em função do crescimento expressivo de outra receita: a cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em parte, a recuperação de Parauapebas na fatia estadual do ICMS melhorou o recolhimento desse imposto, que está segurando boa parte das contas diante da baixa da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), que, entretanto, continua a ser a fonte de recursos número um da Capital do Minério.

O mês mais difícil para as contas municipais este ano foi fevereiro, quando a receita líquida chegou a R$ 152,094 milhões, R$ 57 milhões a menos no comparativo com fevereiro de 2021. Por outro lado, em março o faturamento da prefeitura se recuperou bem, para R$ 250,409 milhões — quase R$ 100 milhões acima do mês anterior e aproximadamente R$ 64 milhões a mais que em março do ano passado.

Com tudo o que arrecadou em valores líquidos em apenas quatro meses, a Prefeitura de Parauapebas teria cacife para sustentar o município de Santarém — muito mais populoso — pelo período de um ano inteiro. O Blog do Zé Dudu vai apresentar mais detalhes sobre as contas de Parauapebas nos próximos dias e também divulgará em breve o listão com o ranking da riqueza das prefeituras tão longo todas elas encaminharem seus balanços oficiais ao Tesouro Nacional.

Confira o desempenho da arrecadação da Prefeitura de Parauapebas no 1º quadrimestre:

2021

JANEIRO: R$ 224.082.216,91

FEVEREIRO: R$ 209.355.990,07

MARÇO: R$ 186.156.565,70

ABRIL: R$ 199.229.686,98

TOTAL: R$ 818.824.459,66

2022

JANEIRO: R$ 228.819.705,06

FEVEREIRO: R$ 152.094.390,37

MARÇO: R$ 250.408.833,31

ABRIL: R$ 187.101.424,38

TOTAL: R$ 818.424.353,12

