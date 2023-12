Arrumadores do Pará se confraternizam nesta sexta-feira na sede do Sintracapa

O Sindicato dos Arrumadores do Estado do Pará – Sintracapa, realizará amanhã, sexta-feira, 22, A SUA tradicional festa de confraternização que envolverá dirigentes sindicais, associados, familiares e convidados, com direito a um show ao vivo da banda Magia. O presidente da entidade sindical e vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores no Estado do Pará, sindicalista e ex-vereador do município de Belém, Nazareno Ribeiro, explica que a confraternização entre todos os pares do sindicato é uma tradição e um momento para “que se faça uma profunda reflexão sobre tudo o que aconteceu ao longo do ano, para que se veja o que foi de bom e o que pode ser melhorado; um momento para festejar, afinal, é mais um ano chegando e um clico que vai se fechando, uma bênção”, disse o líder dos arrumadores.

A assistente social do Sintracapa, Jacirene Andrade, lembra que o trabalho dos arrumadores no Estado do Pará é exaustivo, cheio de uma série de percalços que vão se ajustando à sua ordem. Assim, acrescenta, “nada mais justo do que todos se reunirem para se divertir um pouco e isso acontece no bom momento em que se celebra a vinda do Salvador, que nasce todos os dias nos nossos corações”.

PROGRAMAÇÃO

A programação vai começar com uma missa em ação de graças, às 9h. Depois, às 10h, haverá uma Sessão Solene seguida, às 11h30, do sorteio de prêmios e o almoço, às 12h30, com a presença da Banda Magia, com grande repertório de sucessos da atualidade.

Imagem: Divulgação