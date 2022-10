Arsenal pressiona, supera PSV em Londres e segue imparável na Liga Europa

Em jogo adiado da segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa, o Arsenal recebeu o PSV, no Emirates Stadium, impôs seu ritmo e emplacou mais uma vitória na competição. Melhores nos 90 minutos, os Gunners pressionaram e venceram por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Xhaka.

Com mais esta vitória (a quarta em quatro jogos), o time de Mikel Arteta mantém os 100% de aproveitamento e, com 12 pontos, lidera isoladamente o grupo A. Já os holandeses, com sete, figuram na segunda colocação da chave.

Gunners dominam

O domínio londrino se deu desde o primeiro minuto de partida. Com a intensidade habitual, o Arsenal ocupou o campo adversário, trocou passes e criou bons espaços para finalizar. O ponto negativo, porém, ficou por conta da pontaria.

Ao todo, foram nove finalizações dos Gunners na primeira etapa, mas nenhuma na direção do gol defendido por Benítez. Quem mais se aproximou da meta holandesa foi Fabio Vieira, que cobrou falta da esquerda e acertou a rede, mas pelo lado de fora.

Do outro lado, o PSV adotou uma postura reativa e apostou nas saídas em velocidade do jovem Xavi Simons. Foi do camisa 7, inclusive, a única oportunidade criada pelos visitantes na primeira etapa, mas sem grande perigo.

Na volta do intervalo, o panorama seguiu o mesmo. Dominante, o Arsenal se manteve no campo ofensivo e passou a ser mais incisivo no último terço. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Jesus e Nketiah quase marcaram, mas Benítez apareceu bem.

E de tanto insistir, o time londrino abriu a contagem no Emirates. Aos 25, após bela troca de passes pela direita, Tomiyasu recebeu com espaço, levantou a cabeça e cruzou na medida para Xhaka, que bateu de primeira e fez: 1 a 0.

Mesmo com a vantagem no placar, os Gunners não diminuíram o ritmo e continuaram com o controle das ações. Saka e Gabriel Martinelli chegaram a flertar com o segundo gol, mas a vantagem mínima foi mantida.

