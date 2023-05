Arte e cultura usados como ferramentas de acolhimento na Semana da Loukura em Belém

Iniciado na segunda-feira (29), a Praça do Carmo é um dos espaços onde está sendo realizado a Semana da Loukura, tendo como foco a vivência de práticas de cuidado em espaço público, por meio dos trabalhos desenvolvidos entre arte, cultura e saúde, mental.

O evento prossegue até sábado (03), numa ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sema), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

O projeto também é desenvolvido pelo Centro Especializado em Pessoas em Situação de Rua, Migrantes e Refugiados – a Casa Rua Nazareno Tourinho; e o Teatro Popular Nazareno Tourinho, localizado na Praça do Carmo, no Centro Histórico de Belém.

Arte, cultura e práticas de saúde

“A arte é a primeira camada de aproximação para quem se encontra em estado de grave sofrimento. É a melhor ferramenta de escuta e comunicação, ainda mais nos tempos atuais, com marcas de grandes ondas de violência, suicídios e doenças psíquicas. Estamos aqui para articular ações locais com as políticas nacionais na promoção da saúde mental e coletiva”, destaca o diretor de Ações em Saúde da Sesma, Vitor Nina.

Nos horários da manhã, tarde e noite, a Semana da Loukura irá proporcionar vivências diversas, como o trabalho produzido na Rede de Atenção Psicossocial – Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Acolhimento (UA’s), Centros de Convivência (Ceco), Consultórios na Rua (CnaR), assim como oficinas, ateliês, espetáculos, cinema, teatro, música, rodas de conversa, cultura popular e tradicional.

Por meio da auriculoterapia, Anderson Oliveira, que atualmente está desempregado e em situação de rua, se cadastrou para ser atendido na consulta e na prática de auriculoterapia com o objetivo de minimizar a ansiedade, cansaço e dores na coluna vertebral. A auriculoterapia é uma especialidade da acupuntura caracterizada pela utilização de pontos específicos nas orelhas para o tratamento de sintomas comuns associados a diferentes patologias.

A iniciativa da Semana da Loukura faz alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Luta Antimanicomial, e congrega diferentes agentes e instituições que atuam em movimentos psicossociais na cidade de Belém, promovendo reflexão sobre a importância da integração entre arte e saúde mental, em um cenário de prática integrativa em clínica comunitária.

Fotos: Ascom Sesma