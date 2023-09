Arte em Cores promove realização de mural coletivo em Belém

Após a realização de 25 obras individuais que coloriram diversos bairros de Belém, oito artistas foram selecionados para a segunda etapa do Arte em Cores, projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eles irão construir um painel coletivo de arte urbana, a partir de técnicas como graffiti, stencil, pintura e colagem, entre outras. A criação acontecer até amanhã, doingo, 24, na Concha Acústica da Praça Waldemar Henrique, no Bairro do Reduto, centro de Belém.



Quem passar pelo local durante esse período vai poder conferir o processo de criação de Almir Trindade Neto (Sintético Abstrato), André Oliveira Jucá (Brown), Anna Beatriz Paiva de Moraes (Beatriz Paiva), Fabio Luis Modesto Cardoso (Graf), Gabriel Vyctor Santos Monteiro (GABZ), Irene Monteiro Nunes (Ireny Nunes), Letícia Campos da Costa Nunes (Lenu) e Marcely Gomes Feliz (Cely Feliz). Os selecionados serão acompanhados por outros dois artistas convidados para o projeto: Davi DMS e Fhero.



“É a primeira vez que eu participo do Arte em Cores, um projeto de referência nacional. Eu estou feliz de estar entre os selecionados para esta fase. Vivo da arte urbana há 8 anos, e a minha linguagem de estudo é a arquitetura e a cidade. Eu vejo o Arte em Cores como uma organização muito inteligente, por juntar artistas de estilos tão diferentes e fazer com que esse trabalho funcione”, afirmou o artista Almir Trindade Neto, o Sintético Abstrato.



Esta é a 3ª edição do Arte em Cores, projeto que chega pela primeira vez em Belém, além de passar por mais sete cidades do interior do Pará (Canaã dos Carajás, Curionópolis/Serra Pelada, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã) e oito cidades do interior do Maranhão, valorizando a arte urbana e impulsionando a carreira de 75 artistas destes estados.



O projeto Arte em Cores visa capacitar e promover artistas visuais, com recursos como videoaulas de artes e monitorias, além de incentivo financeiro às produções nas cidades do Pará e do Maranhão. Além de Belém, também serão criados painéis coletivos em Parauapebas/PA e Buriticupu/MA.

ARTE EM CORES

Dando continuidade a um histórico de sucesso na valorização das diversas expressões artísticas difundidas nas ruas, o projeto Arte em Cores já realizou 176 painéis de arte urbana no Pará e no Maranhão. Nesta fase de culminância na capital paraense, o projeto tem o apoio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e da Prefeitura de Belém.

