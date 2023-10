Arte em Cores promove realização de mural coletivo em Parauapebas

Após a realização de 25 obras individuais que coloriram cidades do interior do Pará, cinco artistas foram selecionados para a segunda etapa do Arte em Cores, projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eles produzem um painel coletivo de arte urbana, a partir de técnicas como graffiti, stencil, pintura e colagem, entre outras. A criação começou no dias 28 de setembro e se encerra hoje, domingo, 1º de outubro, no muro lateral do Centro Cultural Parauapebas, no bairro Alvorá. Uma área de aproximadamente 192 metros quadrados ganha cores e traços de artistas paraenses.



Quem passar pelo local durante esse período vai poder conferir o processo de criação de Ártemis, Athena, Bosco, Daniel F. Santos e Rildo Brasil. Os selecionados serão acompanhados por Fhero, artista convidado para o projeto.



“Essa é a segunda vez que participo do Arte em Cores. Eu me identifico muito com o Arte em Cores desde a minha primeira participação. A gente aprende novas técnicas e sobre o valor e a importância dessa arte. Além disso, o projeto permite essa proximidade com a população, assim como também abre espaço para quem está começando. O Arte em Cores é um chamado para que a gente se entregue ao mundo artístico”, afirmou a artista de Parauapebas, Athena.

Esta é a 3ª edição do Arte em Cores, projeto que chega pela primeira vez em Belém, além de passar por mais sete cidades do interior do Pará (Canaã dos Carajás, Curionópolis/Serra Pelada, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã) e oito cidades do interior do Maranhão, valorizando a arte urbana e impulsionando a carreira de 75 artistas destes estados.



O projeto Arte em Cores visa capacitar e promover artistas visuais, com recursos como videoaulas de artes e monitorias, além de incentivo financeiro às produções nas cidades do Pará e do Maranhão. Além de Belém e Parauapebas, também será criado um painel coletivo na cidade de Buriticupu/MA.

ARTE EM CORES

Dando continuidade a um histórico de sucesso na valorização das diversas expressões artísticas difundidas nas ruas, o projeto Arte em Cores já realizou 156 painéis de arte urbana no Pará e no Maranhão.

Imagens: Divulgação