‘Arte Materna’ na cultura tradicional das parteiras é tema de evento em Belém

Na próxima sexta-feira (26), a Casa das Artes, em Belém, recebe o Projeto Trilhas Compartilhadas, da Fundação Cultural do Pará (FCP), onde vai contar com a participação da especialista em Ginecologia Natural Amazônica Danielle Chaves, em uma conversa sobre maternidade. O objetivo é abordar as experimentações em Arte Materna na cultura tradicional das parteiras e a ritualística feminina.

Daniele Chaves apresentará um trabalho construído em laboratório coletivo, a partir de dois momentos: pesquisa poética do silêncio em dança e pintura meditativa e o experimento prático por meio da voz nas expressões do canto e no ritual com ervas amazônicas.

A pesquisadora disse que idealizou o projeto durante a pandemia de Covid-19, em seu período de pós-parto em 2020. “Atravessada por angústias puerperais, passei a experimentar em mim performances artísticas como ponto de reencontro de dores antigas do meu processo de retomada indígena em curas maternas, que há muito a sociedade patriarcal tentou apagar das minhas ancestrais, pela colonização e sequestro”, informou.

A proposta da pesquisadora se aplicaria a mulheres artistas, parteiras, doulas e educadoras perinatais, como ferramentas de assistência no ciclo da gestação-parto-puerpério. As demais fases do projeto tratam sobre “Menarca, dignidade menstrual” e “Menopausa”. Essa é a segunda fase de um projeto artístico maior, denominado “Mulher Cíclica”, no qual Danielle desenvolve performances e experimentações de memórias coletivas com mulheres e pessoas com útero.

Serviço: Projeto Trilhas Compartilhadas “Arte e Maternidade”, com Daniele Chaves e Idanise Hamoy. Sexta-feira (26/05), as 19 h, no auditório da Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, bairro Nazaré, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré, Belém.

Foto: Yasmin Alves / Divulgação