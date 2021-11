Artefato explode após ser deixado em prédio onde fica loja do Remo em Belém

Uma câmera de monitoramento registrou ato de vandalismo na travessa das Mercês, bairro de São Brás, em Belém, no fim de semana. Um explosivo foi deixado em um prédio onde funciona uma loja de artigos esportivos do clube do Remo. O artefato explodiu quando algumas pessoas estavam próximas. Ninguém ficou ferido.

Dois homens aparecem chegando de moto, um deles desce e caminha com uma bolsa até a frente de uma loja. Ele tira um objeto e corre, depois segue a pequena explosão.

Câmeras registram homem deixando pequeno explosivo em frente a prédio em Belém

Pessoas passavam pelo local e, por pouco, não foram atingidas. Uma outra câmera dentro da loja também registrou a explosão.

O prédio onde o pequeno explosivo foi deixado é de dois andares, onde oficina de serigrafia, no térreo; e no andar de cima a loja do Remo.

De acordo com testemunhas, um pouco antes de tudo acontecer teria ocorrido uma discussão de torcidas rivais na rua. O caso não foi registrado na Polícia Civil. Os suspeitos de deixarem os explosivos não foram detidos até a manhã desta segunda-feira (1º).

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução / TV Liberal