Artefatos tupi-Guarani ganham destaque em trabalho arqueológico na cidade de Tucumã

Artefatos resgatados pelo trabalho arqueológico em Tucumã, no sudeste do Pará, ganham destaque diante do rico material encontrado relacionado a comunidades indígenas históricas. Pingentes, inaladores e itens de cerâmica são algumas das peças relacionadas dentro do projeto de mineração Boa Esperança, desenvolvido por uma empresa de mineração. Ao todo, 30 profissionais da empresa Inside Consultoria Científica atuam nas frentes de prospecção e salvamento arqueológico.

De acordo com o sócio-diretor da Inside, Wagner Veiga, as peças encontradas remetem a povos de cultura tupi-guarani, segundo os estudos arqueológicos da região de Carajás. “São cerâmicas, decoração corrugada, coletada e vermelha. E aí estamos falando de dois mil anos de história, algo considerável cultural e historicamente”, disse Veiga.

As atividades de prospecção e salvamento desenvolvidas por arqueológos, antropólogos, cientistas e historiadores no projeto Boa Esperança. Dezenas de peças já foram resgatadas. O acervo já se encontra patrimoniado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Com o uso de realidade virtual, a equipe da Inside Consultoria atua na educação patrimonial de forma a estimular o ensino e a aprendizagem, da mesma forma que divulga a ciência arqueológica e a educação patrimonial. Um bom exemplo são as ações no empreendimento conhecido como Boa Esperança, localizado na cidade de Tucumã, no sudeste paraense. Lá, junto às escolas, a Inside promove a prospecção e o salvamento arqueológico, onde foram identificadas peças que evidenciaram a presença de povos de origem tupi-guarani. Naquele sítio foram encontradas, dentre outros artefatos, inaladores, pratos e vasilhas. Os valiosos dados e ricas informações são divulgadas por meio da interação com estudantes da rede municipal de ensino.

Imagens: Divulgação