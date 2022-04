Artesanato Cerâmico de Icoaraci é instituído como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belém

Quem passeia pela Orla de Icoaraci já deve ter avistado as lindas peças de Artesanato Cerâmico que compõem a Feira de Artesanato Paracuri, em Belém. Agora o Artesanato Cerâmico de Icoaraci faz parte do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém.

O reconhecimento foi estabelecido por meio da Lei n° 9.743/2022, assinada pelo Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e estatuída pela Câmara Municipal de Belém (CMB).

A Capital Paraense é um dos principais polos de artesanato em cerâmica da região Norte e, em especial, o distrito de Icoaraci. Em icoaraci existe várias olarias de famílias artesãos, que transformam a matéria-prima de origem mineral, a argila, em artefatos de cores e texturas diferenciadas, tradição herdada de antigas civilizações marajoaras e tapajônicas.

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), está empenhada na aprovação de um projeto que deseja garantir o selo de Indicação Geográfica (IG) para o artesanato cerâmico de Icoaraci.

O selo de IG é conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de distinta em relação aos seus similares disponíveis no mercado.

Foto: Ascom / CMB