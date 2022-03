Arthur do Val sobre Alesp: “Vou ser cassado em três dias”

Deputado deu declarações durante uma transmissão ao vivo, nesta terça-feira

Durante uma transmissão ao vivo, nesta terça-feira (8), o deputado Arthur do Val (Podemos) reclamou “as coisas têm ido longe demais”. Ele também disse que será cassado “em três dias”, o que considerou “um recorde”. As informações são do portal Metrópoles.

– Tem um processo de cassação contra mim e eu vou ser cassado em três dias, esse é um recorde de tempo. E quando você é cassado você perde seus direitos políticos por oito anos. Eu vou ser cassado em três dias porque meu áudio vazou. É um momento de tristeza, sinceramente. É o que eu mereço, ser cassado? Eu acho que não, mas cada um faz o seu julgamento. Vivemos num país que você tem um deputado que literalmente foi encontrado com dinheiro na b***** e não aconteceu nada com ele. Vou defender meu mandato, porque tenho orgulho do meu mandato – disse.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) já recebeu dez representações pedindo a cassação do parlamentar, após o vazamento de áudios em que Arthur diz que as refugiadas ucranianas “são fáceis, porque são pobres”.

O regimento interno da Alesp prevê que os pedidos de cassação devem tramitar durante, pelo menos, 30 dias.

Foto: Reprodução/ Pânico Jovem Pan

