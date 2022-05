Arthur e Maíra optam por não responder a insinuações e boatos. Entenda

O casal está determinado a combater a onda de ódio e boataria com silêncio

Não espere que Arthur Aguiar ou Maíra Cardi rebatam todas as especulações e boatos sobre eles, porque definitivamente este momento não virá. Pelo menos, não por hora. A ordem agora é silenciar, uma antítese e tanto para eles que viveram direta e indiretamente com o estrondoso ruído das redes sociais durante os três meses de BBB22. Dos inconformados com a vitória a quem se dedica ao ódio diário contra eles, a resposta virá em forma de silêncio: e só. Estratégia para combater a desinformação e também um freio para o ciclo sem fim de mensagens de ódio e notícias depreciativas.

Um fato claro e objetivo é que citar Arthur Aguiar em qualquer notícia, principalmente as que o desmerecem, aqueceu a máquina de cliques e visualizações. Isso, diga-se de passagem, ainda se torna uma viralização à parte quando ele se dispõe simplesmente a responder um ataque ou especulação. É um ciclo um tanto quanto interminável. Odiá-lo ficou rentável, fez crescer as curtidas e deu até mesmo visibilidade para alguns, que mesmo odiosos, surfaram no algoritmo.

Nessa quarta-feira (11/5), a pauta escancarada nos Trend Topics do Twitter foi “O PÓS DE CENTAVOS”, que colocava em questão o quão influente ou legítima foi a vitória do ator no programa. Quase 20 dias depois do fim do BBB, vale enfatizar. É tempo de lidar com a frustrações e mais do que isso, aprender que no ambiente democrático da web, acompanhar algo ou alguém é uma responsabilidade intransferível: sua.PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (12/5), o ângulo mudou, mas a pauta não. A informação de que houve uma “derrapada” de Arthur Aguiar virou novamente o assunto do dia. Nos resta questionar, primeiramente, o que significa uma “derrapada”. Por interpretação, subentende-se traição, mas afinal, por que não dize-la com todas as letras, sem nuances ou duplo sentido? Repito: o tema do dia na web é sobre uma “derrapada”, na qual houve uma interpretação unânime de sua significância, por fim vendeu-se como notícia, sem ao menos, dizer com boa clareza jornalística ao que se deve o termo.

Afinal, caros leitores, que resposta se espera? No cenário das quase-notícias, não-notícias e desinformações, resta mesmo o silêncio: e só.

Por: Leo Dias / Metrópoles