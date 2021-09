Arthur Lira cria grupo para votar a legalização de jogos de azar

A legalização dos jogos de azar no Brasil voltará a ser discutida por parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), definiu a criação de um grupo de trabalho para discutir a medida, que está parada na Casa há dois anos. De acordo com o jornal Valor Econômico, a intenção é votar a proposta até o final deste ano.

A ideia é regulamentar diversos tipos de jogos, entre os quais cassinos e o jogo do bicho. Um dos integrantes do grupo, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), disse ao jornal que a ideia é votar um parecer aprovado por uma comissão especial em 2016.

– É uma coisa meio hipócrita os jogos não serem permitidos porque estão presente na vida da gente, tem [jogos] nas comunidades, tem [em] todo lugar. Se tiver regulamentado com lei, com imposto, com regra, gerando emprego, qual o problema? O Brasil perde uma grande fonte de arrecadação e geração de empregos com essa informalidade – explicou.

O texto de 2016 permite a existência de cassinos atrelados a resorts, de máquinas caça-níqueis, de apostas online, de bingos e também do jogo do bicho. Além disso, também anistia processos por jogo.

Carreras falou sobre a resistência da bancada evangélica na Casa e explicou que parte dos recursos obtidos com a arrecadação em cima dos jogos pode ser destinada a áreas apoiadas pelos religiosos.

– Por que não utilizar uma parte dos recursos dos impostos para ter essa ajuda para entidades de recuperação de drogados que são defendidas pelas igrejas? Parte pode ir também para cultura, desporto, para um fundo nacional de combate à corrupção, ligado ao Ministério Público e [à] Polícia Federal – destacou.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/Regent