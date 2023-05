Articulações

Pois bem, diante dessa forte liderança, são muitas as articulações nos corredores da política paraense, agora, para ver quem será o indicado de HB à sua sucessão no Governo Estadual. Entre os nomes que aparecem estão de Daniel Santos, atual prefeito de Ananindeua, cria do clã dos Barbalho e que almeja ser governador, embora não seja paraense; o deputado Chicão, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e que já funcionou como uma espécie de governador interino em várias oportunidades na passada legislatura; Manoel Pioneiro e o próprio deputado federal José Priante, do MDB e primo de Helder.