Artilheiro da Série C entra na mira do Remo

No mercado em busca de um camisa 9, o centroavante Quirino entrou na mira do Remo. O atacante de 27 anos é o artilheiro do Ypiranga no Brasileirão da Série C com sete gols em 11 jogos. Segundo apurou a reportagem, o primeiro contato entre Remo e staff do jogador já aconteceu e as conversas estão em andamento.

Quirino está na segunda temporada no Ypiranga de Erechim e já disputou 30 jogos e marcou 11 gols. Ao logo da carreira, ele passou por Londrina – base e profissional -. J Malucelli, Operário de Ponta Grossa, Taubaté, entre outros.

A busca do Remo por um novo centroavante vem sendo intensificada desde a saída de Edson Cariús, no início de julho. O atacante de 32 anos chegou ao Baenão como a principal contratação do clube para a disputa do Brasileirão da Série B. Com a camisa azulina, Cariús disputou 19 jogos e marcou apenas dois gols.