Artista Bia Bergman lança novo single, “Tudo Mudou”

“Tudo Mudou” é a nova música da artista Bia Bergman, lançada no dia 16 de junho de 2023. O single se enquadra no estilo Pop e carrega fortes referências do Pop Rock.

A cantora e compositora, Bia Bergman, lançou seu novo single autoral intitulado “Tudo Mudou” no dia 16 de junho. A música teve a produção musical de Gustavo Arruda da banda “Plutão já foi planeta” conhecida por participar da terceira temporada do programa “SuperStar” da TV Globo e pelo músico Toni Gregório, ambos produtores no estúdio Agulha Produções, em São Paulo.

Em sua última faixa “Tudo Mudou”, Bia Bergman mostra um novo som que se aprofunda no gênero Pop, trazendo referências de Pop-Rock. A artista conta que descobriu a paisagem sonora que deseja transmitir e compartilhar através de sua música e que este single em específico veio desenhando influências de artistas como OutroEu e Kings of Leon. “Tudo Mudou” cresce ao longo da música, evocando uma sensação de felicidade, triunfo e resiliência.

Bia Bergman, cantora e compositora Pop de Belém do Pará, é uma ávida amante das artes. Suas influências musicais incluem ANAVITÓRIA, Mariana Nolasco, OutroEu, Clarissa, Jão, entre outras. Com “Tudo Mudou”, Bia demonstra sua capacidade de incorporar essas influências em seu próprio estilo único, resultando em uma faixa que se destaca no cenário da música pop.

A cantora explica que sua música retrata o sentimento de alguém que esteve prestes a desistir do amor, mas que apesar das frustrações, decide insistir em ser feliz, isso fica muito claro no momento em que Bia canta “Nada me tira essa coragem de enfrentar o amor, seja ele quem for” e logo em seguida, acontece a

virada de chave que dá sentido à música, quando a artista canta “Tudo mudou quando você chegou, o mundo parou pra te ver passar, quando você chegou em mim, vi que valia apena amar”, destacando a superação de desafios e o desejo de se permitir ser feliz.

O título da música, “Tudo Mudou”, se traduz para “Everything Changed” e foi muito bem pensado por Bia Bergman, pois, além de refletir as emoções da música, também reflete a jornada de transformação da artista, musicalmente falando. Bia conta que pensou em uma melodia crescente para a música, que trouxesse a sensação de “ápice de felicidade” e que ressoasse aos ouvintes como um sentimento crescimento , evolução e superação.

Os vocais de Bia Bergman brilham em “Tudo Mudou”, mostrando seu alcance e versatilidade como cantora. A produção da faixa combina elementos pop cativantes com uma energia vibrante que mantém os ouvintes engajados do início ao fim. As melodias contagiantes e o ritmo otimista contribuem para o

empoderamento da música.

Como artista, Bia Bergman continua a evoluir e explorar novos territórios musicais. “Tudo Mudou” representa um passo significativo em sua jornada artística, à medida que ela encontra sua voz e estilo dentro do gênero pop. Com este lançamento, Bia demonstra seu potencial para cativar o público e esculpir seu lugar na cena da música pop contemporânea.

No geral, “Tudo Mudou” de Bia Bergman é uma faixa pop emocionante e edificante que mostra o crescimento e a evolução do artista. Com melodias cativantes, letras empoderadas e produção vibrante, a música deixa uma impressão duradoura nos ouvintes e um gostinho de “quero mais”. A jornada de autodescoberta de Bia Bergman e sua capacidade de transmitir suas experiências através da música fazem dela uma artista para assistir no cenário da música pop.

