Artista plástico de Parauapebas ganham espaço e serão premiados por suas obras

Amanhã (6) o Centro Cultural Parauapebas recebe, obras inéditas de cinco artistas plásticos da própria cidade, a partir das 17h no Salão de Artes Movimenta Pebas. Durante a mostra, os artistas serão premiados e será anunciada a ordem de classificação de cada um.

O Salão de Artes compõe as ações de artes plásticas do projeto Movimento Pebas. E neste ano, o tema desta competição foi “Expressões do norte”, com obras que evidenciam a riqueza das práticas culturais e saberes do norte do brasil, com destaque para a natureza em meios as manifestações tradicionais.

A presença da figura feminina e indígena além de estar presente nos trabalhos, também ganham destaque, enfatizando as diversas contribuições históricas que seguem presentes na região.

Os responsáveis pelas obras são os artistas Iramar Gomes, Natany Rodrigues, Robrlan Moraes, Robson Lima e Vanessa Soares. Com a presença dos artistas e curadores Gilberto Scarpa e Afonso Camargo.

Interessados em visitar a exposição podem comparecer no local até o dia 20 de agosto, a entrada será gratuita.

Foto: Reprodução Ivan Oliveira