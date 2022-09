Artistas vão ao TSE contra bloqueio de cachê de Maria Gadú

Artistas entraram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o bloqueio do cachê de um show realizado pela cantora Maria Gadú na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo.

O cachê, que partiu dos cofres públicos, foi bloqueado porque a artista se manifestou em favor do candidato à Presidência pelo Partidos dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.

O grupo de artistas alega que o bloqueio dos cachês é uma “perseguição deliberada contra o setor” e que é um ato de “intimidação e constrangimento”.

Na última quinta-feira (22), ministros do TSE se manifestaram a favor dos artistas que fazem campanha política em seus shows.

– Não é possível que, a poucos dias da eleição, os artistas sejam ameaçados, censurados, e o Supremo já disse que censura não pode existir nos termos expressos da Constituição – declarou a ministra Cármen Lúcia. Ela acredita que o artista não pode ter sua liberdade cerceada só por causa do período eleitoral.

O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou favorável aos artistas e às manifestações políticas feitas por eles.

– O desrespeito aos artistas, o desrespeito à classe artística, à opinião dos artistas, na verdade é um desrespeito ao patrimônio cultural histórico do país. Esse desrespeito no período eleitoral não será, como não vem sendo, tolerado pela Justiça Eleitoral – afirmou.

