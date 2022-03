Árvore cai e mata garimpeiro na zona rural de Novo Progresso

Na tarde desta quarta-feira (16), o homem identificado com “Garimpeiro Maranhão” e “Paraíba”, foi encontrado morto, embaixo de uma árvore, no Garimpo Rio Novo, na zona rural de Novo Progresso, na região oeste do estado do Pará.

Relatos de testemunhas afirmaram que “Paraíba” saiu para cortar uma árvore no garimpo onde trabalhava, mas não retornou para casa. Diante do sumiço da vítima, os colegas de trabalho iniciaram as buscas e encontraram só o corpo esmagado por uma pesada árvore.

O cadáver foi resgatado pelos amigos e levado para a cidade de Novo Progresso. Na cidade, ele ficava hospedado em um hotel e dizia que tinha seis filhos no Estado do Maranhã. “Garimpeiro Maranhão” foi sepultado como indigente, na manhã desta quinta-feira (17), porque não portava nenhum documento.

Fonte: Portal Debate, com Jornal Folha do Progresso