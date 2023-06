Árvore cai na estrada e bloqueia entrada e saída de Mosqueiro, na Grande Belém

No começo da manhã deste domingo, 25, uma árvore de grande porte caiu à altura do quilômetro 18 da Rodovia Augusto Meira Filho, a PA-391, próximo à ponte na entrada da ilha de Mosqueiro, distrito do município de Belém. Por conta do incidente, a ilha balneária está com entrada e saída bloqueadas.



Agentes do Departamento Estadual de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar foram acionados desde as 6h30 para tomarem as providências, porém, ainda era aguardada uma equipe da operadora de energia elétrica para desligar a eletricidade na área, haja vista que o vegetal caiu sobre a fiação de alta tensão.



De acordo com as informações que chegam à redação, o tráfego de veículos na Estrada de Mosqueiro é intenso e está com grande engarrafamento, especialmente no sentido de acesso à ilha, que recebe grande número de visitantes aos sábados, domingos, feriados e grandes temporadas.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais