Árvore cai sobre carro e deixa mulher presa nas ferragens em Belém

A médica cirurgiã Raissa Norat ficou presa dentro de um carro atingido por uma árvore, no início da madrugada desta quarta-feira (15), em Belém. O CIOP (Centro Integrado de Operações) informou que o acidente aconteceu na Avenida Governador José Malcher entre as travessas 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local, mas precisou aguardar a chegada da equipe da empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Pará para poder retirar a mulher de dentro do veículo. A árvore – que atingiu afiação elétrica da área – estava energizada.

A mulher foi socorrida e levada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para receber atendimento hospitalar. O carro foi retirado da via.

Fonte: O Liberal

Foto: Luana Tereza/ Roma News