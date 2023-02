Árvore histórica é transplantada das obras onde será o novo Hospital Regional de Tucuruí

A histórica árvore samaúma, localizada no antigo terreno da arena Paraíba, no Tucuruí, sudeste do Pará, onde será o novo Hospital Regional do município foi transplantada para o bosque municipal de Tucuruí, localizado na área urbana da cidade. Participaram da operação biólogos e engenheiros florestais para garantir o sucesso da ação.

De acordo com o prefeito de Tucuruí, Alexandre Sequeira, foram feitos estudos para manter o vegetal de grande porte no local de origem, porém isso implicaria reduzir o projeto do novo hospital de 260 leitos para 120.

“Tentamos de toda as formas não ter que realizar esta operação, mas não foi possível. Porém, a empresa contratada para realizar o serviço possui expertise nesse tipo de transplante. Temos em nossa cidade um bosque municipal bem localizado e resolvemos levar a samabúma para lá. Afinal, trata-se de uma árvore importante”, declarou o prefeito.

Antes deste processo de remanejamento da árvore, foi realizado uma poda técnica para facilitar o transporte dela. A operação durou cerca de doze horas e mobilizou uma grande equipe e dois guindaste para transportar a samaúma de 25 toneladas e mais de 20 metros de altura.

As obras do novo Hospital Regional de Tucuruí estão em fase final de preparação do terreno onde a unidade será construída, próximo à conclusão da etapa de locação, quando são feitas as marcações territoriais de onde serão feitas as fundações do prédio.

Foto: Divulgação