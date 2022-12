As compras de final de ano merecem atenção redobrada para evitar produtos piratas

Neste sábado, 3 de dezembro é o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria, a Lei Federal n° 11.203, de 1° de dezembro de 2005, foi instituída com a finalidade de conscientizar a população contra a pirataria, o tráfico de animais silvestres e a exploração e uso ilegais de recursos naturais ou conhecimento tradicional sobre esses recursos.

A pirataria é o produto falsificado e a sua comercialização é considerada crime capitulado no artigo 184 do Código Penal Brasileiro e prática infrativas prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois que viola ou utiliza indevidamente as propriedades intelectuais dos detentores das marcas ou direitos autorais referentes ao produto que foi falsificado.

São exemplos de produtos que mais são falsificados são, brinquedos, mídias (CD e DVD), softwares, óculos, vestuários de marcas (roupas, bonés, tênis e outros), relógios, remédios, cigarros, bebidas alcóolicas, cosméticos, produtos químicos e alimentos impróprios para consumo, bem como outros produtos condenados por não atenderem normas de vigilância sanitária ou defesa agropecuária.

Produtos “piratas”, trazem risco à saúde e à segurança dos consumidores e prejudicam toda a sociedade, causando desemprego em larga escala e ainda perdas na arrecadação de impostos, promovendo enormes prejuízos à economia do país.

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PA), recomenda ao consumidor, que ao se deparar com produtos falsificados, a denuncia pode ser feita diretamente na Delegacia do Consumidor, no Procon/PA, Ministério Público, ao titular da marca do direito autoral, procurando a empresa ou encaminhando comunicação sobre o ocorrido ou ingressar diretamente com ação judicial no Juizado Especial do Consumidor.

A fiscalização das relações de consumo é exercida pelo Procon/PA por meio da sua Divisão de Fiscalização, que ao se depararem com estabelecimentos comerciais cometendo irregularodades e/ou práticas infrativas ao Código de Defesa do Consumidor, emitem auto de infração e posteriormente é instaurado processo administrativo, que poderá redundar em penalidades administrativas como: multa, apreensão do produto, interdição, total ou parcial, do estabelecimento comercial, entre outras, bem como, fiscalização em conjunto com outros órgãos, como a Decon, Inmetro e/ou Vigilância Sanitária.

O consumidor pode requerer junto ao Procon/PA abertura de reclamação, que será apurada em processo administrativo. Sendo constatado indícios de crime, há o encaminhamento de cópias dos autos administrativos. Sendo constatado indícios de crime, há o encaminhamento de copias dos autos administrativos para apuração à Delegacia do Consumidor.

Serviço:

– Decon / PA – Av. João Paulo II, 417, entre Travessas Timbó e Mariz e Barros. Bairro do Marco. Atendimento de segunda a sexta, de 8h às 18h. As denúncias podem ser feitas também por meio do Disque Denúncia 181. Telefone: (91) 3212-2022.

– Procon / PA – Av. Lomas Valentinas, 1150. Entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma. Bairro da Pedreira. Atendimento de segunda a sexta, de 8h às 14h.

Telefones: (91) 3073-2824 ou ligar para 151.

Fotos: Alex Ribeiro / Ag. Pará