As inscrições nos esportes da Semana do Meio Ambiente devem ser confirmadas até sexta-feira

Os candidatos pré- inscritos para a corrida, caminhada, passeio ciclístico ou trilha sensorial, da Semana do Meio Ambiente, devem efetivar sua inscrição até sexta-feira (3), por meio de entrega de ração para animais silvestres, na sede da secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), no horário de 9h as 16h.

A Semna do Meio Ambiente 2022 é promovida de forma integrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Estado de Turismo (Setur), com apoio do Sebrae/PA.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar tação para os animais silvestres recebidos pela Semas e que são encaminhados para instituições parceiras. O prédio da Semas está localizado na Travessa Lomas Valentinas, 2.717, bairro do Marco.

Mais de 800 pessoas se inscrevam na programação esportiva da Semana de Meio Ambiente, que será realizado no Parque Estadual do Utinga, no próximo sábado (4).

Veja a Programação

Horários de largada

6h – corrida

7h – passeio ciclístico

8h – caminhada

9h – Trilha Sensorial “Sentindo a natureza”

Local: Trilha do Patauá (PEUT).

Foto: Ascom / Semas