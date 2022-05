As inscrições para as atividades da Semana do Meio Ambiente já começaram

As inscrições para o primeiro período de participação nas atividades esportivas alusivas a Semana do meio Ambiente 2022, que ocorrerão nos dias 03, 04 e 05 de junho, já teve início desde a segunda-feira (9) e seguem com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (13).

Neste primeiro momento as inscrições são voltadas para os servidores da Semas, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Já o público externo, poderá se inscrever a partir de sábado (14) até o dia 27. O objetivo é arrecadar ração para animais silvestres recebidos pela Semas. A Semana do Meio Ambiente será realizada no Porto Futuro, Parque do Utinga e Parque da Residência que serão divulgados em breve.

A programação inclui rodas de conversas sobre bioeconomia, feira de produtos voltados a sustentabilidade e meio ambiente em geral; oficinas; atrações infantis; apresentações musicais e atividades de educação ambiental.

Os servidores poderão participar das modalidades de corrida, caminhada e passeio ciclístico. Interessados deve primeiro preencher a ficha de pré-inscrição neste link. Para quem tem o interesse de participar da trilha sensorial, deve acessar o site www.ideflorbio.pa.gov.br. Um e-mail será enviado para confirmar a inscrição, orientar sobre dia e horário da largada de cada modalidade, tipos de alimento para cada grupo silvestre.

Para validar a inscrição, o servidor deverá entregar a ração no prédio da Semas, localizado na Lomas Valentinas,2717, entre os dias 30 de maio e 03 de junho, no horário de 9h ás 16h. Na entrega, a pessoa receberá um kit da competição contendo camisa, sacola e pulseira do evento.

Foto: Ilustração Reprodução – Pedro Guerreiro / Ag. Pará