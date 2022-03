As inscrições para o Prêmio FCP de Incentivo à arte e à Cultura podem ser realizadas até o mês de abril 

A Fundação Cultural do Pará que lançou o edital para o Prêmio FCP de Incentivo à arte e à Cultura 2022, está com inscrições abertas até o dia 6 de abril. Com o aporte financeiro disponibilizado pela FCP, de 1 milhão de reais, o objetivo é premiar até 50 propostas artísticas e culturais inéditas. O link para inscrição está disponível no site da Fundação.

O concurso é destinado a artistas, artesãos, produtores culturais, curadores, mestres da cultura popular, pesquisadores em artes, estudantes de artes, arte-educadores, integrantes de comunidades e povos tradicionais, entre outros profissionais atuantes nas três modalidades artísticas e culturais descritas no edital, que sejam residentes no Estado do Pará e tenham idade igual ou superior a 18 anos.

O objetivo da premiação é fomentar os processos de pesquisa, experimentação, produção, difusão, formação e recepção das mais variadas manifestações, criações artísticas, expressões e processos culturais existentes nas diferentes regiões do território paraense.

De acordo com o edital, 50% dos prêmios serão destinados a candidaturas residentes nos municípios da Região de Integração do Guajará (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará) e os outros 50 % a candidatos residentes nos municípios das demais regiões.

As inscrição podem ser feitas no site http://www.fcp.pa.gov.br/

Foto: Reprodução Ag. Belém