As Praias de Mosqueiro recebem ações de meio ambiente neste sábado (25)

O Distrito de Mosqueiro vai receber neste sábado (25) o Mutirão Ambiental, a partir das 8h, as praias do Farol e Chapéu virado vai receber ações de limpeza, onde vai contar com o apoio de 40 estudantes da Universidade Federal Rural Da Amazonia ( Ufra).

Neste mês de junho, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de meio Ambiente (Semma), já vem realizando uma série de atividades especiais para marcar o Mês do meio Ambiente. As ações tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente, assim como de tornar Belém uma cidade cada vez mais verde e sustentável.

Também será realizados atividades de paisagismo no pórtico e na rotatória principal do distrito. O bairro do Aeroporto vai contar com uma programação com atividades de roçagem, avaliação de árvores, plantio de mudas, assim como um ponto de atendimento para licenciamento, onde os usuários poderão tirar dúvidas e analisar notificações necessárias para garantir o licenciamento ambiental.

Além do Mutirão Ambiental haverá uma programação cultural especial com muita música e cultura para os moradores do distrito. O evento é um trabalho em conjunto com a Agência Distrital de Mosqueiro, Semma, Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e a Ufra.

Ainda constam na programação do Mês do Meio Ambiente:

Domingo – 26/6

Das 8h às 12h

Passeio de Ecobike com 12 km de percurso

Local: Concentração no Ver-o-Rio

Para se inscever, clique AQUI

Terça-feira – 28/6

Das 18h às 21h

Lançamento dos Programas Ambientais

Local: Auditório da Unama.

Órgão: Semma

Quinta – 30/6

Às 17h

Ato “Belém em defesa dos povos da floresta”

Local: Praça do Relógio, na Campina

Órgãos: Ação integrada.

Foto: Agência Belém Comus