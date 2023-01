As UsiPaz de Belém e Ananindeua promovem programação da Semana Nacional do Quadrinho

Hoje (30) é celebrado o Dia Nacional do Quadrinho, e em comemoração à Semana Nacional do Quadrinho, as Usinas da Paz localizadas no bairro da Cabanagem, em Belém, e no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, realizam uma programação especial e gratuita voltada ao tema.

Além da UsiPaz, a Biblioteca Pública Arthur Vianna também realiza uma programação, confira tudo neste link.

Programação

A UsiPaz Cabanagem vai promover nos dias 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro oficinas de introdução à história em quadrinhos (HQs), exposição de HQs, gibis e mangás e vendas de artigos relacionados, nos períodos da manhã e tarde.

Já a UsiPaz em Ananindeua, no Icuí-Guajará, realiza no dia 2 de fevereiro, a partir das 15h, um bate-papo, contação de historias e oficina de desenho com quadrinistas paraenses.

Foto: NUCOM/SEAC