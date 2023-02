Asdefa comemora 41 anos de fundação com evento na sede campestre

A diretoria da Associação dos Servidores da Delegacia Federal da Agricultura do Pará – Asdefa/PA comemorou, no último domingo, 05, pela manhã, os 41 anos de aniversário da entidade. O evento ocorreu na sede campestre do clube.

A programação começou com a saudação do presidente Jesus Nazareno de Sena, que fez um pequeno relato sobre as atividades da associação após dois anos prejudicada pela pandemia que assolou o planeta. Todavia, acrescentou que ele soube conduzir todos os problemas negativos com ajuda dos demais integrantes da diretoria e, assim, eles obtiveram todo sucesso com respeito a responsabilidades em relacionadas as despesas, sobretudo, com pagamentos dos funcionários, INSS e outras contribuições importantes.

Após o discurso foi servido café da manhã aos presentes. Prestigiaram o evento o ex-presidente da Asdefa e integrante da Pastoral da Comunicação, engenheiro agrônomo Pedro Paulo Mota, que é o atual vice-presidente da entidade; os diretores Abilmar Ferreira da Silva e Francisco Rodrigues Nogueira, este, inclusive, ressaltou a dedicação da atual diretoria que vem trabalhando com seriedade objetivando trazer os associados de retorno, contribuindo com suas mensalidades para o maior engrandecimento da Asdefa, principalmente, nos setores esportivos, sociais e culturais.

A ordem, agora, é agitar o clube e investir em promoções e organização de torneios e eventos culturais que engrandeçam a entidade e proporcionem alegria e descontração aos associados, familiares e convidados.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar