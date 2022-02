Asdefa completa 40 anos de fundação e incentivo ao esporte, cultura e lazer

A Diretoria da Associação dos Servidores da Delegacia Federal de Agricultura no Estado do Pará (Asdefa) à frente o presidente completou 40 Anos de Fundação, no último domingo, 06, consolidada e reconhecida como importante Centro de Cultura, Arte, Esporte e Lazer da Região Metropolitana de Belém, notadamente, pelo sucesso dos programas e projetos de inclusão social firmados e mantidos com órgãos públicos de todas as esferas e instâncias, e com setor privado regulado, inclusive, ONG’s.



Implantada em local estratégico e privilegiado da Avenida João Paulo II, no bairro do Souza, em Belém, o clube, presidido por Jesus Sena, conta com toda a infração estrutura e bem cuidada à prática de suas finalidades, sempre procurando se adequar à evolução dos tempos em todos os segmentos estatutário, legal, sanitário, sócio-econômico e ambiental de maneira firme, forte, coesa e com um brilho cada vez mais intenso para orgulho de seus associados e administradores.



Essa foi a mensagem do presidente da Asdefa, Jesus Nazareno Magalhães de Sena, durante a solene inauguração da nova localização dos mastros das bandeiras na Asdefa, e a programação festiva que se encerrou com um café da manhã aos presentes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar