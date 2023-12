Asdefa realiza Festa de Confraternização com presença maciça das mulheres

Como ocorre anualmente, assim se repetiu a tradicional Festa de Confraternização promovida pela diretoria da Asdefa, onde estabeleceu recorde das presenças das funcionárias mulheres e aposentadas, fato que culminou com elogios dos familiares, dirigentes e associados presentes no salão de show do clube.

O superintendente da SPA/PA-MAPA, Jesus de Nazareno Magalhães de Sena, abriu a programação festiva, enaltecendo e agradecendo a presença maciça das mulheres que, inclusive, foram responsáveis diretamente pela decoração do salão num acontecimento inusitado, elogiado pelos associados e integrantes da diretoria. Encerrando suas palavras, Jesus Nazareno Sena foi taxativo em declarar que no Novo Ano que está chegando, os associados terão novidades em forma de melhoramentos do salão de dança, novas instalações elétricas e outros, entretanto, precisa contar com apoio de todos prestigiando as programações para angariar fundos para as obras a serem executadas.

A grande novidade da programação festiva, além do comparecimento em grande número das mulheres, ficou com buffet do almoço sob a direção da cheff Leida Silva e Vânia. As equipes foram felicitadas pelo do buffet e nível de atendimento juntos aos associados.

“Realmente está de parabéns a diretoria da Asdefa pela contratação dessa equipe de trabalho que comandou brilhantemente os serviços do excelente buffet de alta qualidade”, disse o velho associado Botelho, após cumprimentar a dupla Jesus Nazareno Sena e Pedro Paulo Mota, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Asdefa.

Prestigiaram o evento festivo os representantes dos AFFA, SFA, MAPA, MDA e DISME, além do engenheiro agrônomo, Amintas Brandão, da Ceplac.

BRINDES

A diretoria da Asdefa homenageou as mulheres guerreiras com diversos brindes, os quais foram entregues por Jesus Nazareno Sena.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar