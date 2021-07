Asfalto melhora a vida de moradores em Marudá, no nordeste paraense

Já está na reta final a pavimentação asfáltica na rua Sousa Irmãos, em Marudá, distrito de Marapanim, na região nordeste paraense. A obra do Governo do Estado é realizada pelo programa “Asfalto Por Todo O Pará” e vem transformando a vida dos moradores por onde já passou.

De acordo com a moradora Maria da Conceição Ferreira de Oliveira, o cenário já é completamente diferente de antes. “Eu moro aqui tem 15 anos e fico animada. A gente vê a equipe trabalhando, trazendo o asfalto novo pra cá. Tá bem melhor do que era no passado”, avaliou a dona de casa.

De acordo com o engenheiro da empresa contratada para o serviço, a pavimentação asfáltica dos mais de 1.200 metros de pista da rua deve terminar nesta quinta-feira (22). O trabalho na área continuará numa nova etapa. “Após a pavimentação, vamos iniciar a implementação do meio fio e calçada, que devem ser concluídos em 15 dias. Também vamos implementar a sinalização no mesmo prazo de 15 dias”, explicou o engenheiro Flávio Lima.

Além do distrito de Marudá, o programa Asfalto Por Todo O Pará já garantiu mudanças positivas para a vida dos moradores de Marapanim. Em 2020, no total, 12 ruas foram completamente pavimentadas com 3km de asfalto novo e de qualidade.

Por Ronan Frias (COHAB)

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará

Fonte: Agência Pará