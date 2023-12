Askatra, de Castanhal, encerra calendário de 2023 promovendo exames de faixas

Em mais de 40 anos atuando na cidade de em Castanhal, esse foi um dos finais de ano mais movimentados na Associação de Karatê Tradicional de Castanhal – Askatra Dojô Almir Batista que promoveu neste mês de dezembro exames para troca de faixas, em três etapas. Os exames começaram com os faixas brancas que ascenderam à amarela. No dia 8, ocorreu a troca dos marrons para preta e de preta para 2º DAN. Já segunda-feira (11), ocorreram as últimas trocas das coloridas de laranja para marrom.

Em alguns momentos as lágrimas foram inevitáveis, uma vez que muitos pais acompanham diariamente a evolução dos filhos, não somente no karatê, mas nos estudos, devido à concentração e percepção adquiridas pela prática da arte.

Ao chegar à faixa preta, o jovem carateca Heitor chorou e sua mãe proferiu palavras de agradecimento ao sensei Almir Batista pelo trabalho de acompanhamento desenvolvido com o jovem desde o início na arte das mãos vazias.

Em uma das mesas de exames estiveram os professores Carlos Bruce (presidente da Federação Paraense de Karatê Tradicional) e Anderson Madeira (membro da federação), em ambas as falas mostraram, claro, o trabalho bem feito ao longo dos últimos anos em Castanhal, o que coloca a cidade na rota definitiva do karatê tradicional. E isso se comprovou com o terceiro lugar geral conquistado no recente Campeonato Estadual da modalidade, realizado em Balém.

“Há mais de quarenta anos eu venho todas as semanas a Castanhal dar aulas, nunca deixei de acreditar um só instante. Esse é o segredo para a colheita de hoje. Assim como sensei Yoshizo Machida acreditou um dia e me permitiu sucedê-lo, hoje tenho a convicção de que essa chama não vai mais se apagar, pois temos vários faixas pretas formados com condições de levar o trabalho a diante”, ressaltou, Almir Batista, CEO da Askatra.

“Para 2024 temos mais objetivos grandiosos de crescimento da arte para Castanhal”, finalizou o sensei. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação