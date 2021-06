Assaí vendia carne para hambúrguer vencida em Santarém

Uma equipe da Vigilância Sanitária apreendeu 134 quilos de carne processada para hambúrguer imprópria para o consumo no atacadista Assaí, localizado na avenida Fernando Guilhon, no bairro Santarenzinho, no oeste do Pará, durante a averiguação de uma denúncia anônima. A mercadoria estava exposta para a venda nos balcões frigoríficos do estabelecimento que foi autuado por crime contra a saúde pública. Todo alimento vencido apreendido pela vigilância será descartado nesta sexta-feira (11), no aterro de Perema.

Segundo apurou a reportagem, um cliente achou a estranha a promoção do produto e, ao conferir a data de validade de uma das embalagens, notou que o prazo estava vencido. Ele então, anonimamente, acionou a Vigilância Sanitária, que foi ao local e fez o flagrante da venda irregular do alimento vencido.

Segundo a Vigilância, foram apreendidas 62 caixas com 32 peças cada, totalizando 134kg do produto.

Na semana passada, a Vigilância Sanitária fez a apreensão de produtos no supermercado Queijo&Companhia, localizado na avenida Borges Leal, que também comercializava alimentos impróprios para o consumo.

Fonte: O Estado Net

Foto: Créditos: Divulgação/Divisa