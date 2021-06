Assaltante aborda policial que reage e é morto no Umarizal: veja o vídeo

O policial Tiago Moura Cruz, 28 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira, 1, no bairro do Umarizal, em Belém.

Ele caminhava pela rua João Balbi, entre a avenida Visconde de Souza Franco e a travessa Almirante Wandenkolk, quando sofreu uma tentativa de assalto e tentou reagir.

Nas imagens de uma câmera de segurança de um condomínio, é possível ver que a reação gerou uma briga com o assaltante que estava armado.

Em um determinado momento, o criminoso conseguiu se desvencilhar do policial e efetuou tiros à queima roupa, que resultou na morte da vítima.

Veja o video:



Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação