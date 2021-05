Assaltante armado invade ponto e rouba açaí e pacote de tapioca em Tailândia, no Pará;

Criminoso ainda levou R$ 500 do caixa da loja. Polícia tenta identificar criminoso e investiga o caso.

Criminosos assaltam ponto de açaí em Tailândia

Câmera de segurança registrou um assalto a um ponto de venda de açaí nesta quinta-feira (29), em Tailândia, nordeste do Pará. O Suspeito levou cerca de R$ 500, açaí e um pacote de tapioca.

De acordo com as imagens, o suspeito se apresenta à vendedora e pede açaí. Em seguida ele levanta a blusa para mostrar a arma de fogo e anuncia o assalto. A funcionária começa a retirar o dinheiro da gaveta enquanto o assaltante coloca dentro de um saco o açaí e a tapioca. Ele recolhe o dinheiro do ponto comercial e vai embora.

A Polícia Civil informou que abriu investigação sobre o caso e está utilizando as imagens da câmera de segurança para tentar identificar o assaltante. A corporação ressaltou também que qualquer informação que leve ao criminoso pode ser repassada pelo ‘Disque-Denúncia’ no número 181. O sigilo é garantido.