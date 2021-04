Assaltante armado rouba celulares em loja de shopping do centro de Belém

Ação foi registrada por câmeras de segurança. Suspeitos se passaram por clientes e, armados, coagiram os funcionários.

Uma loja de celulares, localizada no Shopping Pátio Belém, no centro da capital, foi alvo de assalto na terça-feira (27). O suspeito se passou por cliente e, armado, coagiu os funcionários. O caso foi registrado por câmeras internas de segurança.

O assalto ocorreu na loja da Tim localizada na Alameda São Pedro, no subsolo do estabelecimento. Nas imagens, um homem, de camisa preta e com uma bolsa, caminha pela loja. Logo depois, mostra algo que parece ser uma arma para ao funcionário. Na sequência, o atendente começa a colocar vários celulares dentro de uma sacola. Um homem, que parece ser um cliente, assiste a tudo sem reagir. Logo depois de pegar a sacola com o roubo, o criminoso ainda observa o movimento do lado de fora e sai da loja.

Segundo o shopping, toda a ação durou cerca de 3 minutos, com o ladrão fugindo após os funcionários da loja acionarem a equipe de segurança. Não houve feridos e nem reféns.

A Polícia Civil informa que instaurou um inquérito para identificar e localizar os autores do crime de roubo. Em nota, a TIM informou que o caso está sendo conduzido pelas autoridades da região e que está colaborando com as investigações.