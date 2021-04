Assaltante é morto ao enfrentar PM e outro acaba preso

Um assaltante foi morto em confronto e outro foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (23), em Parauapebas, na Região Carajás, sudeste paraense. Os dois estavam sendo procurados após terem sido identificados por imagens de câmeras de rua por envolvimento em vários roubos na cidade.

Através da imagens, os policiais identificaram a dupla agindo em uma motocicleta Honda Biz vermelha roubada e prenderam um deles, Leandro Oliveira, de 21 anos, no bairro Cidade Jardim, quando estava pilotando o veículo nas proximidades da avenida dos Ipês. Com ele também foi apreendido um celular roubado.

Interrogado, o suspeito confessou o envolvimento com os roubos, entregando ainda o local de outra motocicleta roubada e o esconderijo do comparsa, Daniel Paulino Carão Oliveira, no Residencial Alto Bonito, área de grande incidência de crimes.

Com apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO), os policiais seguiram para o endereço e localizaram a outra moto roubada. No decorrer das buscas ao outro assaltante, houve o confronto, no apartamento 38 do Bloco 12 do residencial. Na troca de tiros, Daniel Oliveira levou a pior e morreu quando era socorrido.

Com ele, foram encontrados um revólver calibre 32, com numeração raspada e cinco munições, estando quatro intactas e uma deflagrada.

Já Leandro Oliveira foi apresentado na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas. Junto com as duas motocicletas e aparelhos de telefones celulares. Os proprietários das motocicletas recuperadas já compareceram na Delegacia, reconheceram os dois e recuperaram seus pertences.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Paulo Jordão