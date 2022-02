Assaltante é morto durante intervenção policial próximo a cidade de Igarapé-Miri

Um assaltante, cujo nome não foi divulgado, foi morto durante uma operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na PA-151, próximo a cidade de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O caso ocorreu neste domingo (13).

De acordo com informações, o criminoso teria entrado em confronto com os policiais quando foi atingido e morreu no local. O suspeito era acusado de aterrorizar os motoristas que trafegavam pela rodovia durante a prática de assaltos na localidade.

Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e compareceu no local para remover o corpo.

Fonte: Portal Debate, com Roma News