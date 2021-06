Assaltante é preso após fazer reféns em agência bancária de Xinguara, no sudeste paraense

Um assaltante fez várias pessoas reféns na manhã desta quinta-feira (9) no município de Xinguara, no sudeste paraense. O crime ocorreu na avenida Xingu, no centro da cidade, dentro de uma agência bancária. Clientes e funcionários estavam no local no momento em que o suspeito agiu. Ele foi preso pouco antes das 9 horas da manhã e encaminhado para a delegacia da cidade.

Segundo informações de populares, o gerente do local foi sequestrado da própria casa pelo criminoso e levado até o banco, que já estava com uma grande movimentação de pessoas logo no início da manhã por conta do dia de pagamento no município.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para negociar com o envolvido. A área do banco foi cercada pelos agentes de segurança e diversos curiosos acompanharam a ação policial. Ninguém ficou ferido.

