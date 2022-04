Assaltante morre em confronto com a PM em Canaã dos Carajás

Um assaltante ainda não identificado morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (21/4), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo as primeiras informações, o suspeito e outros comparsas estavam cometendo assaltos na cidade.

A PM localizou os criminosos, no Bairro dos Maranhenses. De acordo com informações dos agentes, um deles subiu para o telhado de uma casa e trocou tiros com os policiais, mas acabou alvejado e morto.

Um vídeo divulgado pelas redes sociais mostra ele ainda em cima do telhado, onde sucumbiu.

Fonte: Portal Debate com informações do Native News Carajás