Assaltante rouba carro, é perseguido pela PM e morto em tiroteio em Belém

Troca de tiros ocorreu na rod. Arthur Bernardes.

Uma perseguição policial terminou na morte de um suspeito, ainda não identificado, na tarde desta sexta (13) em Belém. Ele foi morto em tiroteio com policiais militares, após ter roubado um carro.

Os tiros ocorreram na rodovia Arthur Bernardes, no distrito de Icoaraci. Os militares foram acionados pelo dono do veículo roubado e iniciaram as buscas, Na abordagem, houve a troca de tiros, segundo a Polícia Militar. Os policiais revidaram.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para remover o corpo. O caso foi registrado na Seccional Urbana de Polícia Civil do bairro da Sacramenta.

Por G1 PA — Belém

Foto: Reprodução / Redes sociais