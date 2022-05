Assaltantes armados invadem casa, rendem e roubam família em Igarapé-Açu

Na madrugada desta quarta-feira (12), bandidos armados invadiram a residência de uma empresária do ramo de supermercado na cidade de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, e levaram joias, dinheiro e outros objetos de valor. O assalto aconteceu por volta de 4h29.

Parte da ação criminosa foi registrada pelas câmeras do circuito interno de segurança da residência, localizada na Rua 7 de Setembro, no Bairro Colina, área nobre da cidade.

Nas imagens aparecem três criminosos armados subindo as escadas com duas mulheres como reféns. O primeiro, usando um boné com a bandeira nacional, porta uma arma de cano longo, parecendo ser um silenciador, o segundo está de capacete e o terceiro tenta cobrir o rosto com a camisa, mas depois ele tira e é possível ver a cara dele.

Pela manhã, após fazer o levantamento do local e ouvir as vítimas, a Polícia Civil suspeita que, pela facilidade da ação e conhecimento dos bandidos sobre a rotina da família e objetos de valor que tinham na casa, que se trate de ‘parada dada’, onde alguém que conhece a família pode ter contribuído com informações aos assaltantes.

A PC já abriu inquérito para apurar o caso e, com base nas imagens das câmeras de segurança, já teria a identidade dos criminosos e realiza diligência, junto com a Polícia Militar, para tentar localizar os assaltantes.

Fonte: Com informações do Native News Carajás