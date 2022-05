Assaltantes de ônibus causam terror em Belém e matam cabo da Aeronáutica

Dois casos graves de assaltos a ônibus em Belém e em Ananindeua, na Zona Metropolitana da capital paraense, na noite desta sexta-feira, 13, deixaram o saldo de um militar da Aeronáutica morto no interior de um ônibus que está na Seccional Urbana da Sacramenta e outro ataque, agora com reféns, na Rodovia BR-316 que começou por volta das 20h30.

As polícias Civil e Militar estão em investigações para saber se os dois homens que fizeram reféns em um ônibus em Ananindeua seriam os mesmos que assassinaram o cabo da Aero-náutica Jax Coelho Garcia, de 39 anos.



Segundo as primeiras informações, os bandidos invadiram o coletivo que seguia pela via pública no bairro da Sacramenta e anunciaram o assalto. Jax teria esboçado reação e, por isso, foi baleado, caindo mortalmente ferido no meio do veículo. Os bandidos aproveitaram a con-fusão que se generalizou para escaparem.

REFÉNS

Depois dessa situação, de acordo com o que apuraram policiais militares, dois bandidos es-tavam cometendo assaltos de moto em Ananindeua e decidiram subir no ônibus que faz a linha Aurá-Presidente Vargas.



Assim, a PM foi acionada e interceptou o veículo, mas os criminosos fizeram duas pessoas reféns. Para a liberação, eles exigiram a presença das famílias. A mãe de um e a esposa do outro já se dirigiram ao local e tentavam ajudar nas negociações.



As primeiras informações davam conta de que os bandidos fizeram os reféns, ou por saberem da morte do cabo da Aeronáutica, atribuído a assaltantes, ou por terem realmente eles mesmos cometido o crime e estarem com receio de virem a ser eliminados. A reportagem de A PRO-VÍNCIA DO PARÁ segue apurando para atualizar esta matéria.

