Assaltantes invadem casa e fazem família refém no bairro do Souza

Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma casa no bairro do Souza, em Belém, fez a família refém e promoveu verdadeira “limpeza” no local. A ação foi rápida, mas o suficiente para impor o terror entre as vítimas. O crime se registrou na noite de sexta-feira, 28, por volta das 20h, na Rua do Utinga, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, quando chovia bastante na cidade.



Segundo levantamento da Polícia Militar, quantro homens chegaram em um veículo prata, desceram armados e foram invadindo o imóvel, apontando as armas para toda a família. Eles pareciam muito nervosos e ameaçavam matar sem dó nem piedade qualquer um que esboçasse a menor reação.

Enquanto dois apontavam as armas para as vítimas e exigiam dinheiro e celulares, os outros dois iam retirando tudo o que viam de valor no local, como televisor, som etc. Em ato contínuo, os assaltantes fugiram de carro em alta velocidade, mas parte da ação foi filmada pelas câmeras de segurança, cujas imagens serão usadas pela Polícia – que não informou o valor do prejuízo causado à família – para efeitos de investigações.

Foto: Reprodução